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14.07.2017  10:57   

Стрельба на Сумской: есть пострадавшие (ФОТО)

В результате происшествия пострадали двое граждан. Мужчин доставили в больницу с ранениями, предварительно полученными от травматического пистолета.


police.kharkov
Вчера около 19:15 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о стрельбе на улице Сумской.
 
По вызову выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.
 
«Причиной ссоры стала пристройка балкона жителями данного дома. Якобы владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством соседей. Из-за этого между людьми уже неоднократно случались конфликты. Выяснение отношений в этот вечер закончилось стрельбой», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Факт события внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время проводятся все необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению преступления и устанавливается их местонахождение. Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  стрельба, сумская, харьков
 
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