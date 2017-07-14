14.07.2017 10:57

Стрельба на Сумской: есть пострадавшие (ФОТО)

В результате происшествия пострадали двое граждан. Мужчин доставили в больницу с ранениями, предварительно полученными от травматического пистолета.



police.kharkov

Вчера около 19:15 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступила информация о стрельбе на улице Сумской.

По вызову выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

«Причиной ссоры стала пристройка балкона жителями данного дома. Якобы владельцы недостроенного кафе, которое вплотную прилегает к жилому дому и граничит с лоджией, были недовольны строительством соседей. Из-за этого между людьми уже неоднократно случались конфликты. Выяснение отношений в этот вечер закончилось стрельбой», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Факт события внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся все необходимые меры для установления лиц, причастных к совершению преступления и устанавливается их местонахождение. Следственные действия продолжаются.