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14.07.2017  11:51   

Под Харьковом поймали мужчину, который изготавливал наркотики в лесополосе (ФОТО)

Правонарушитель задержан оперативники Дергачевского отдела полиции во время профилактической отработки территории поселка Малая Даниловка.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина спрятался в лесополосе и с помощью самодельной принадлежности изготавливал ацетилированный опий.
 
«На месте происшествия полицейские установили личность мужчины. Им оказался безработный 42-летний местный житель, у которого изъято 11 мл ацетилированного опия и посуда для приготовления наркотиков», - добавляют в пресс-службе ведомства. 
 
Мужчина копам пояснил, что готовил наркотики для собственного потребления. Изъятое направлено на экспертизу.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, лес
 
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