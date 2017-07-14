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14.07.2017  12:17   

Спасатели Харьковщины ликвидировали крупный пожар (ФОТО)

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в пгт Сахновщина поступило спасателям 13 июля в полвосьмого утра.


kharkiv.dsns
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова было направлено 2 автоцистерны 55-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели выяснили, что горение происходило на чердаке жилого дома. Пламенем были охвачены деревянные конструкции чердачного помещения, кровли и перекрытия, а также домашние вещи, мебель и горючие строительные материалы внутри чердака. Площадь пожара составила около 150 кв.м.
 
«В 7:20 спасателям удалось локализовать пожар. Далее силы были направлены на ликвидацию пожара, а также чтобы не дать распространиться пламени внутрь жилого дома и другие здания частного сектора. Окончательно пожар был ликвидирован в 12:00. Пострадавших нет», - добавляют в пресс-службе ведомства. 
 
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
 
 
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, проводка, харьков, дом
 
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