14.07.2017 12:17

Спасатели Харьковщины ликвидировали крупный пожар (ФОТО)

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в пгт Сахновщина поступило спасателям 13 июля в полвосьмого утра.



kharkiv.dsns

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова было направлено 2 автоцистерны 55-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели выяснили, что горение происходило на чердаке жилого дома. Пламенем были охвачены деревянные конструкции чердачного помещения, кровли и перекрытия, а также домашние вещи, мебель и горючие строительные материалы внутри чердака. Площадь пожара составила около 150 кв.м.

«В 7:20 спасателям удалось локализовать пожар. Далее силы были направлены на ликвидацию пожара, а также чтобы не дать распространиться пламени внутрь жилого дома и другие здания частного сектора. Окончательно пожар был ликвидирован в 12:00. Пострадавших нет», - добавляют в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.