Возле горсовета – ДТП (ФОТО)

Авприя произошла днем 14 июля на перекрестке площади Конституции и Московского проспекта.
Об аварии на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
«Отакое прямо под мэрией», – прокомментировал Сидоренко столкновение трамвая 5-го маршрута и автомобиля «Дэо Ланос».
«Похоже, в этот раз без пострадавших», – добавил он.
Подробности – позже.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажн.:
давл.:
ветер: