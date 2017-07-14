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14.07.2017  12:29   

Возле горсовета – ДТП (ФОТО)

Авприя произошла днем 14 июля на перекрестке площади Конституции и Московского проспекта.


// Facebook

Об аварии на своей странице в Фейсбук сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Отакое прямо под мэрией», – прокомментировал Сидоренко столкновение трамвая 5-го маршрута и автомобиля «Дэо Ланос».

«Похоже, в этот раз без пострадавших», – добавил он.

Подробности – позже.

Тэги:  дтп, харьков
 
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