На проспекте Победы Nissan и грузовик попали в ДТП

Авария произошла сеголня, 14 июля, около 9.15 на проспекте Победы вблизи дома 46.
По прибытию на место полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей Nissan Almere и ЗИЛ 4505.
Пострадавших в ДТП нет.
Водители давали различные объяснения по поводу столкновения транспортных средств.
Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажн.:
давл.:
ветер: