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14.07.2017  13:29   

На проспекте Победы Nissan и грузовик попали в ДТП

Авария произошла сеголня, 14 июля, около 9.15 на проспекте Победы вблизи дома 46.


// Патрульная полиция

По прибытию на место полицейские установили, что произошло столкновение автомобилей Nissan Almere и ЗИЛ 4505.

Пострадавших в ДТП нет.

Водители давали различные объяснения по поводу столкновения транспортных средств.

Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку.

Тэги:  дтп, харьков
 
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