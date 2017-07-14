В Харькове от угарного газа погиб 73-летний мужчина

14.07.2017 13:46

Сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Ньютона, 135а, поступило спасателям 13 июля в 16:37.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова были направлены 2 отделения спасателей на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия пожарных было установлено, что в квартире на 5-м этаже горел электрощит. Площадь пожара составила около 1 кв.м. В результате плавления электропроводов и пластмассового корпуса возникло сильное задымление.

78-летняя хозяйка квартиры совместно с соседями пыталась самостоятельно потушить пожар. Подразделение спасателей, которые первыми прибыли на пожар, немедленно эвакуировал всех жителей на свежий воздух, и быстро ликвидировали возгорание.

«В результате воздействия токсичных продуктов горения отравления угарным газом получили: 78-летняя женщина, владелица квартиры, где возник пожар, а также 73-летний мужчина, житель квартиры на 4-м этаже. Именно мужчину уже в бессознательном состоянии спасатели вынесли на свежий воздух и оказывали ему первую помощь до прибытия медиков», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

Специалисты скорой медицинской помощи, которые прибыли к месту вызова пытались привести мужчину в чувство с помощью специальных устройств, для оказания экстренной помощи. Однако им не удалось реанимировать пострадавшего. Он погиб в карете скорой медицинской помощи, не приходя в сознание.

По словам экспертов, предполагаемая причина пожара короткое замыкание электропроводки.