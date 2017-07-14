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14.07.2017  14:46   

Правоохранители задержали женщину, разыскиваемую Интерполом

Разоблачили злоумышленницу оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Боровского отдела полиции 13 июля на территории пгт Боровая.


police.kharkov
Согласно информации отдела Интерпола и Европола ГУНП в Харьковской области 43-летняя гражданка Украины с 5 апреля 2007 года находится в розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.
 
О факте события правоохранители проинформировали отдел Интерпола и Европола ГУНП в области для дальнейшего информирования инициатора розыска - компетентных органов Румынии.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  интерпол, розыск, харьков
 
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