14.07.2017 14:46

Правоохранители задержали женщину, разыскиваемую Интерполом

Разоблачили злоумышленницу оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Боровского отдела полиции 13 июля на территории пгт Боровая.



police.kharkov

Согласно информации отдела Интерпола и Европола ГУНП в Харьковской области 43-летняя гражданка Украины с 5 апреля 2007 года находится в розыске за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

О факте события правоохранители проинформировали отдел Интерпола и Европола ГУНП в области для дальнейшего информирования инициатора розыска - компетентных органов Румынии.