Пьяный водитель загнал «Ланос» в траншею (ФОТО)

Авария произошла 14 июля около двух часов ночи на улице Новгородской, 68.
В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля Део Ланос совершил наезд на препятствие, а именно техническое углубление в земле.
Также патрульные выяснили, что водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя был составлен сразу два административных протокола по ст.124 и ст.130 КУоАП, которые в дальнейшем будут переданы в суд.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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