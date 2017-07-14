14.07.2017 15:29

Пьяный водитель загнал «Ланос» в траншею (ФОТО)

Авария произошла 14 июля около двух часов ночи на улице Новгородской, 68.



// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля Део Ланос совершил наезд на препятствие, а именно техническое углубление в земле.



Также патрульные выяснили, что водитель автомобиля имел признаки алкогольного опьянения.

Пострадавших в ДТП нет.



На водителя был составлен сразу два административных протокола по ст.124 и ст.130 КУоАП, которые в дальнейшем будут переданы в суд.