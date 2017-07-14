В Харькове обнаружили посадку конопли

Незаконные растения работники полиции обнаружили на территории частного домовладения в Стрелецком переулке.
24-наркосодержащие растения и около 600 грамм сухих верхушек конопли изъяты время санкционированного обыска домовладения 45-летнего мужчины.
Сотрудникам полиции хозяин дома пояснил, что растения выращивал для корма животных.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет ограничением свободы. Следственные действия продолжаются.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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