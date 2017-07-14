14.07.2017 16:01

В Харькове обнаружили посадку конопли

Незаконные растения работники полиции обнаружили на территории частного домовладения в Стрелецком переулке.



// Нацполиция

24-наркосодержащие растения и около 600 грамм сухих верхушек конопли изъяты время санкционированного обыска домовладения 45-летнего мужчины.



Сотрудникам полиции хозяин дома пояснил, что растения выращивал для корма животных.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет ограничением свободы. Следственные действия продолжаются.