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14.07.2017  16:01   

В Харькове обнаружили посадку конопли

Незаконные растения работники полиции обнаружили на территории частного домовладения в Стрелецком переулке.


// Нацполиция

24-наркосодержащие растения и около 600 грамм сухих верхушек конопли изъяты время санкционированного обыска домовладения 45-летнего мужчины.

Сотрудникам полиции хозяин дома пояснил, что растения выращивал для корма животных.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 3-х лет ограничением свободы. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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