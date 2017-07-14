14.07.2017 16:28

Через Харьков в Украину ввозили российские психотропные препараты

Злоумышленники незаконно ввозили запрещенные препараты и продавали их через интернет-магазин.



// Госпогранслужба

Схему незаконного перемещения через государственную границу Украины психотропных препаратов производства России разоблачили сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ и прокуратурой.



Организатором незаконных сделок оказалась жительница Кривого Рога, которая привлекла к противоправной деятельности жителей Харькова.



Правоохранители вычснили, что организатор через Интернет заказывала препараты, в том числе «Редуксин», который содержит психотропное вещество сибутрамин и запрещен к ввозу в Украину.



Впоследствии один из пособников перемещал заказ через границу и передавал другим членам группировки. В свою очередь они распространяли их территории Украины через Интернет-магазин, которым руководила организатор схемы.



Доставка до заказчиков осуществлялась в виде почтовых отправлений.



В мае пограничники задержали в пункте пропуска «Гоптовка» причастного к схеме харьковчанина, который пытался незаконно переместить через границу с сокрытием от погранично-таможенного контроля препараты, содержащие психотропное вещество сибутрамин.



Также, по результатам проведенных мероприятий, вчера общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления ГПСУ и сотрудников УСБУ и прокуратуры в Харьковской области были проведены обыски на 8 объектах, из которых 6 - в городе Харьков и 2 - в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Во время обысков выявлены материалы, подтверждающие пересылку почтовыми отправлениями запрещенного к использованию в Украине препарата «Редуксин» российского производства, электронные носители информации, личные мобильные терминалы, заметки с адресами заказчиков.



Кроме этого, изъят автомобиль организатора противоправного группы, в котором находилась часть незаконно перемещенных препаратов с территории России. Всего в ходе обысков было изъято около 12 500 таблеток.



В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия.