 
Главная Новости Криминал и происшествия Через Харьков в Украину ввозили российские психотропные препараты
14.07.2017  16:28   

Через Харьков в Украину ввозили российские психотропные препараты

Злоумышленники незаконно ввозили запрещенные препараты и продавали их через интернет-магазин.


// Госпогранслужба

Схему незаконного перемещения через государственную границу Украины психотропных препаратов производства России разоблачили сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ и прокуратурой.

Организатором незаконных сделок оказалась жительница Кривого Рога, которая привлекла к противоправной деятельности жителей Харькова.

Правоохранители вычснили, что организатор через Интернет заказывала препараты, в том числе «Редуксин», который содержит психотропное вещество сибутрамин и запрещен к ввозу в Украину.

Впоследствии один из пособников перемещал заказ через границу и передавал другим членам группировки. В свою очередь они распространяли их территории Украины через Интернет-магазин, которым руководила организатор схемы.

Доставка до заказчиков осуществлялась в виде почтовых отправлений.

В мае пограничники задержали в пункте пропуска «Гоптовка» причастного к схеме харьковчанина, который пытался незаконно переместить через границу с сокрытием от погранично-таможенного контроля препараты, содержащие психотропное вещество сибутрамин.

Также, по результатам проведенных мероприятий, вчера общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления ГПСУ и сотрудников УСБУ и прокуратуры в Харьковской области были проведены обыски на 8 объектах, из которых 6 - в городе Харьков и 2 - в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Во время обысков выявлены материалы, подтверждающие пересылку почтовыми отправлениями запрещенного к использованию в Украине препарата «Редуксин» российского производства, электронные носители информации, личные мобильные терминалы, заметки с адресами заказчиков.

Кроме этого, изъят автомобиль организатора противоправного группы, в котором находилась часть незаконно перемещенных препаратов с территории России. Всего в ходе обысков было изъято около 12 500 таблеток.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные мероприятия.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Криминал и происшествия На Харьковщине перекрыли международный канал контрабанды оружия (ФОТО, ВИДЕО) 30.06 Криминал и происшествия Автомобиль с прицепом контрабандных товаров пробирался огородами в Россию 29.06 Криминал и происшествия На «Гоптовке» украинец пытался незаконно ввезти доллары (ФОТО)
 
 

Видео

Парламентарии на регламентном комитете Верховной рады ставили в пример развитие Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 