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14.07.2017  16:46   

Правоохранители разыскали водителя, который сбил 6-летнего ребенка

Мужчину обследовали в наркологическом центре. По заключению медиков он находился в состоянии алкогольного опьянения.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июля в 17:25 в Индустриальном районе. Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 6-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.
 
С телесными повреждениями ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
 
В тот же день, во время обследования прилегающей территории сотрудники Управления превентивной деятельности в одном из гаражных кооперативов обнаружили автомобиль с характерными повреждениями. Владельцем автомобиля оказался 27-летний харьковчанин. Во время общения с полицейскими мужчина признался в совершении ДТП.
 
Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
«В случае причастности к ДТП водитель обязан принять все меры для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о происшествии в полицию и оставаться на месте аварии», - напоминают в пресс-службе ГУНП.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  дтп, ребенок, харьков
 
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