14.07.2017 16:46

Правоохранители разыскали водителя, который сбил 6-летнего ребенка

Мужчину обследовали в наркологическом центре. По заключению медиков он находился в состоянии алкогольного опьянения.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июля в 17:25 в Индустриальном районе. Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 6-летнего мальчика и скрылся с места происшествия.

С телесными повреждениями ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

В тот же день, во время обследования прилегающей территории сотрудники Управления превентивной деятельности в одном из гаражных кооперативов обнаружили автомобиль с характерными повреждениями. Владельцем автомобиля оказался 27-летний харьковчанин. Во время общения с полицейскими мужчина признался в совершении ДТП.

Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«В случае причастности к ДТП водитель обязан принять все меры для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о происшествии в полицию и оставаться на месте аварии», - напоминают в пресс-службе ГУНП.