На Салтовке неизвестный залез в квартиру на первом этаже

Попытка проникновения произошла в ночь на 14 июля.
Патрульные получили сообщение, что на проспeкте Тракторостроителей неизвестный разбил окно и проник в квартиру.
Полисмены прибыли на место и увидели мужчину, который вылезал чeрeз окно из квартиры первого этажа.
Мужчитну задержали. По словам заявителя, задержанный разбил стекло окна и проник в его квартиру.
Патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу Московского отдела полиции.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажн.:
давл.:
ветер: