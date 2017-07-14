14.07.2017 16:57

На Салтовке неизвестный залез в квартиру на первом этаже

Попытка проникновения произошла в ночь на 14 июля.



// Патрульная полиция

Патрульные получили сообщение, что на проспeкте Тракторостроителей неизвестный разбил окно и проник в квартиру.



Полисмены прибыли на место и увидели мужчину, который вылезал чeрeз окно из квартиры первого этажа.



Мужчитну задержали. По словам заявителя, задержанный разбил стекло окна и проник в его квартиру.

Патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу Московского отдела полиции.