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14.07.2017  16:57   

На Салтовке неизвестный залез в квартиру на первом этаже

Попытка проникновения произошла в ночь на 14 июля.


// Патрульная полиция

Патрульные получили сообщение, что на проспeкте Тракторостроителей неизвестный разбил окно и проник в квартиру.

Полисмены прибыли на место и увидели мужчину, который вылезал чeрeз окно из квартиры первого этажа.

Мужчитну задержали. По словам заявителя, задержанный разбил стекло окна и проник в его квартиру.

Патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу Московского отдела полиции.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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