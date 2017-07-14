14.07.2017 17:47

Во время судебного заседания в Чугуеве подсудимый пытался покончить с собой

В настоящее время пострадавший находится в Чугуевской больнице под наблюдением медиков. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Politeka

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, вчера в 16:35 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера о том, что в больницу госпитализирован 28-летний местный житель с порезами предплечья и живота.

Правоохранители установили, что по подозрению в совершении грабежа и разбоя, мужчина, который находился под стражей с мая текущего года, был доставлен в Чугуевский городской суд. Во время заседания он совершил попытку самоубийства. Телесные повреждения мужчина нанес себе частью лезвия от одноразового станка для бритья.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.