На Пушкинской девушка-подросток попала под «Газель»

Авария произошла сегодня, 14 июля, около часа дня на улице Пушкинской рядом с домом 27.
Как сообщили в патрульно полиции, 69-летний водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на 13-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Девушку госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
Дождь с грозой и шквалы до 15-24 м/с – по прогнозам синоптиков нас ожидает пасмурная и прохладная пятница.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажн.:
давл.:
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