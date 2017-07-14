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14.07.2017  17:57   

На Пушкинской девушка-подросток попала под «Газель»

Авария произошла сегодня, 14 июля, около часа дня на улице Пушкинской рядом с домом 27.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульно полиции, 69-летний водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на 13-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Девушку госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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