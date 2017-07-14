Под Харьковом под видом переработки отходов подпольное производили бензин

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС в области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизельного топлива и сеть сбыта нефтепродуктов.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины) с санкции суда проведены обыски на одном из предприятий в области.
По официальным данным общество с ограниченной ответственностью (ООО) зарегистрировало свою деятельность как «восстановление отсортированных отходов». Однако на его территории обнаружены и изъяты оборудование для хранения и переработки нефтепродуктов и около 15 тонн нефтепродуктов.
По предварительным данным следствия, должностные лица этого ООО осуществляли незаконное хранение и изготовление горюче-смазочных материалов. В дальнейшем без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и без соответствующих разрешительных документов нефтепродукты реализовывался физическим и юридическим лицам на территории Золочевского и Дергачевского районов области.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
День удачен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
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