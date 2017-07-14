 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом под видом переработки отходов подпольное производили бензин
14.07.2017  19:22   

Под Харьковом под видом переработки отходов подпольное производили бензин

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС в области разоблачили подпольный цех по изготовлению бензина и дизельного топлива и сеть сбыта нефтепродуктов.


//khar.gp.gov.ua

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта и транспортировки подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины) с санкции суда проведены обыски на одном из предприятий в области.
 
По официальным данным общество с ограниченной ответственностью (ООО) зарегистрировало свою деятельность как «восстановление отсортированных отходов». Однако на его территории обнаружены и изъяты оборудование для хранения и переработки нефтепродуктов и около 15 тонн нефтепродуктов.
 
По предварительным данным следствия, должностные лица этого ООО осуществляли незаконное хранение и изготовление горюче-смазочных материалов. В дальнейшем без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и без соответствующих разрешительных документов нефтепродукты реализовывался физическим и юридическим лицам на территории Золочевского и Дергачевского районов области.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  бензин, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.05 Экономика и промышленность В Украине может подешеветь топливо 11.02 Экономика и промышленность Аналитики спрогнозировали динамику роста цен на бензин в 2017 году 11.01 Экономика и промышленность Каких цен на АЗС ждать водителям
 
 

Видео

Депутаты Верховной Рады голосовали не за представление Луценко, а против Добкина - политическое дело
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 