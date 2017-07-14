14.07.2017 19:17

Убийство в Хургаде: СМИ пишут о гибели украинцев, посольство Украины опровергает информацию (ФОТО)

Сегодня днем в египетском отеле Sunny Days El Palacio произошло нападение на иностранных туристов.



// Facebook

Об этом сообщает египетский чиновник Дийа Эльхадиди в Facebook.



«Информация в места происшествия. Оно произошло на пляже в отеле Sunny Days El Palacio. Полиция арестовала нападавшего, а пострадавшие были госпитализированы», - сообщил Эльхадиди.



В СМИ сообщили, что в результате ножевого нападения, были убиты двое украинских туристов, еще четверо иностранных туристов получили ранения.

Также среди пострадавших может быть еще одна гражданка Украины, сообщил российский генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев.

«Есть одна наша гражданка, но у нее российское и украинское гражданство. Она получила поверхностные ранения, ее жизни ничто не угрожает», - отметил генконсул РФ.



В министерстве внутренних дел Египта сообщили, что полиция задержала преступника, который напал на туристов в египетском отеле. В заявлении министерства сообщается, что нападавший был арестован и допрошен с целью определения мотивов атаки.



Посольство Украины в Египте официально не подтверждает гибель украинцев в результате сегодняшнего нападения на курорте. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий.

«Несколько последних часов мы выясняли ситуацию. Сегодня после обеда произошел теракт, трое человек напали на туристов, которые в курортном городе Хургада. По состоянию на сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины», - отметил Латий.

При этом посол подтвердил, что результате нападения погибли двое человек. «Информация немного разнится, но по нашей это могут быть граждане или Германии, или Армении. Также есть одна раненая. Она не гражданка Украины, но рожденная в Украине госпожа Михайленко Елена Ивановна, но она является гражданкой РФ», - подчеркнул Латий.