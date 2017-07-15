15.07.2017 13:30

На Харьковщине полиция обнаружила плантацию мака

Оперуполномоченные Краснокутского отделения полиции выявили за пределами села Городнее 9860 наркосодержащих растений



police.kharkov

Во время отработки территории района работники полиции выявили факт выращивания и сбора растения мака. Выращиванием мака занимались 40 и 41-летние жители поселка Городнее Краснокутского района. Мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Злоумышленников правоохранители задержали во время срезания головок мака с данной плантации. При личном досмотре было обнаружено 196 головок мака. С места посева изъято 9860 растений. Как объяснили правонарушители, растения они выращивали для собственных нужд.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

«Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении мужчин», - сообщили в пресс-службе ГУНП.