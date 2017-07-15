15.07.2017 15:19

Под Харьковом очередное застолье закончилось убийством

Работники полиции в течение суток раскрыли убийство.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, трагедия произошла в Великобурлукском районе области. К местной полиции обратился 31-летний мужчина и сообщил, что обнаружил на территории домовладения своей родственницы тело ее знакомого. Им оказался 57-летний ранее судимый местный житель.

В ходе осмотра места происшествия судебно-медицинским экспертом на теле погибшего были обнаружены телесные повреждения. Следственный отдел полиции открыл по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«В результате проведенных оперативно розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что накануне вечером погибший в компании знакомых распивал спиртные напитки. Внезапно между товарищами возникла ссора, 48-летний мужчина схватил металлическую палку для ходьбы и начал бить пенсионера. В результате жестких побоев он скончался на месте», - рассказывают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время правонарушитель задержан и находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.