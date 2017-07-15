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15.07.2017  17:42   

Ограбление в центре Харькова: злоумышленник погиб, выпрыгнув с 4 этажа

Мужчина пытался убежать от частной охраны, которая выехала на место происшествия, после срабатывания тревожной кнопки и скрылся в подъезде жилого дома в переулке Воробьева.


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Происшествие произошло сегодня в центре города. В Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 14:00 неизвестный зашел в помещение кредитного учреждения на улице Сумской и под угрозой предмета, похожего на пистолет, пытался завладеть деньгами. Кассир заведения успела нажать тревожную кнопку. Работники охраны, находившиеся неподалеку, быстро приехали на вызов и начали преследовать преступника. На помощь им пришли прохожие. Вору удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома.
 
Как рассказал и.о. начальника УУР ГУНП в Харьковской области Олег Лобунец, на место происшествия были срочно направлены дополнительные силы полиции.
 
«Работники Киевского отдела полиции окружили дом к приезду спецподразделения «КОРД». Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец, и начали его задержания. В это время мужчина выпрыгнул из окна. До приезда врачей скорой помощи, спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь», - добавил Олег Лобунец.
 
Врачам не удалось спасти мужчину, он умер в карете скорой помощи. Следователями данное событие предварительно квалифицировано по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ограбление, смерть, харьков
 
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