В Харькове горели электрички

15 июля в моторовагонном депо «Харьков» загорелись вагоны электропоезда.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления НЧС.
К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления.
Спасатели установили, что горели 2 недействующие (списанных) вагоны электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв.м.
Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие вагоны электропоездов. Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 спасателей.
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