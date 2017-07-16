16.07.2017 10:45

В Харькове горели электрички

15 июля в моторовагонном депо «Харьков» загорелись вагоны электропоезда.



Пресс-служба ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления НЧС.



К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления.

Спасатели установили, что горели 2 недействующие (списанных) вагоны электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие вагоны электропоездов. Причина и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 спасателей.