16.07.2017 18:24

ДТП возле Центрального рынка. Пострадал пешеход

В результате ДТП между двумя автомобилями пострадал пешеход.



пресс-служба патрульной полиции

Об єтом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



16 июля на перекрестке улиц Коцарская и Ярославской столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и Chevrolet Aveo.



По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ 21099" ехал по ул. Ярославской в ​​направлении Полтавского шляха. Автомобиль Aveo ехал по ул. Коцарская от Благовещенского собора.

Столкновение пришлось в правую сторону Aveо, от чего автомобиль выбросило на обочину, где машина свалила светофор и сбила 45-летнего мужчину, который шел по тротуару.



Пострадавшего пешехода госпитализировали медики. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники следственно-опeративнои группы.