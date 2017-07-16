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16.07.2017  18:24   

ДТП возле Центрального рынка. Пострадал пешеход

В результате ДТП между двумя автомобилями пострадал пешеход.


пресс-служба патрульной полиции

Об єтом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

16 июля на перекрестке улиц Коцарская и Ярославской столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и Chevrolet Aveo.

По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ 21099" ехал по ул. Ярославской в ​​направлении Полтавского шляха. Автомобиль Aveo ехал по ул. Коцарская от Благовещенского собора.

Столкновение пришлось в правую сторону Aveо, от чего автомобиль выбросило на обочину, где машина свалила светофор и сбила 45-летнего мужчину, который шел по тротуару.

Пострадавшего пешехода госпитализировали медики. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники следственно-опeративнои группы.

Тэги:  дтп, харьков, полтавский шлях
 
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