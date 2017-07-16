ДТП возле Центрального рынка. Пострадал пешеход

В результате ДТП между двумя автомобилями пострадал пешеход.
Об єтом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
16 июля на перекрестке улиц Коцарская и Ярославской столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и Chevrolet Aveo.
По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ 21099" ехал по ул. Ярославской в направлении Полтавского шляха. Автомобиль Aveo ехал по ул. Коцарская от Благовещенского собора.
Столкновение пришлось в правую сторону Aveо, от чего автомобиль выбросило на обочину, где машина свалила светофор и сбила 45-летнего мужчину, который шел по тротуару.
Пострадавшего пешехода госпитализировали медики. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники следственно-опeративнои группы.
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