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17.07.2017  08:32   

На Харьковщине мужчина погиб, упав с высоты 5 метров

52-летний житель села Артемовка погиб, упав с крыши дома.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Несчастный случай произошел вчера в 9:15 в селе Артемовка Печенежского района.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Печенежского отделения полиции. Как выяснили правоохранители, 52-летний местный житель упал с высоты 5 метров, ремонтируя крышу дома.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  полиция, харьков
 
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