На Харьковщине мужчина погиб, упав с высоты 5 метров

52-летний житель села Артемовка погиб, упав с крыши дома.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Несчастный случай произошел вчера в 9:15 в селе Артемовка Печенежского района.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Печенежского отделения полиции. Как выяснили правоохранители, 52-летний местный житель упал с высоты 5 метров, ремонтируя крышу дома.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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