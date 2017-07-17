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17.07.2017  09:13   

Копы задержали харьковчанина, которого подозревают в грабеже

Жителя Харькова подозревают в совершении грабежа.


dozor.kharkov.ua

28-летнего злоумышленника разоблачили в преступлении работники Основянского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими, сообщает облуправление Национальной полиции.

О происшествии в полицию заявил 37-летний потерпевший. Он рассказал, что неизвестный посреди дня сорвал с его шеи серебряную цепочку.

По «горячим следам» правоохранители задержали 29-летнего харьковчанина. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас он задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Тэги:  кража, харьков, полиция
 
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