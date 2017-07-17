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17.07.2017  09:51   

На Салтовке пешехода сбила машина

На пешеходном переходе на пр. Тракторостроителей мужчину сбил автомбиль.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

73-летний харьковчанин, управляя автомобилем "ВАЗ 21013", сбил мужчину 1954 года рождения.

Как рассказал водитель, он ехал в правой полосе по проспекту Тракторостроителей со стороны улицы Немышлянской в направлении Московского проспекта и не заметил пешехода.

Пострадавший госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа. 

Тэги:  дтп, харьков, салтовка
 
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