На Салтовке пешехода сбила машина

На пешеходном переходе на пр. Тракторостроителей мужчину сбил автомбиль.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
73-летний харьковчанин, управляя автомобилем "ВАЗ 21013", сбил мужчину 1954 года рождения.
Как рассказал водитель, он ехал в правой полосе по проспекту Тракторостроителей со стороны улицы Немышлянской в направлении Московского проспекта и не заметил пешехода.
Пострадавший госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
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