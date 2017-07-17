17.07.2017 09:51

На Салтовке пешехода сбила машина

На пешеходном переходе на пр. Тракторостроителей мужчину сбил автомбиль.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



73-летний харьковчанин, управляя автомобилем "ВАЗ 21013", сбил мужчину 1954 года рождения.



Как рассказал водитель, он ехал в правой полосе по проспекту Тракторостроителей со стороны улицы Немышлянской в направлении Московского проспекта и не заметил пешехода.



Пострадавший госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи.



Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.