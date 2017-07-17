 
Главная Новости Криминал и происшествия Правоохранители Харьковщины обнаружили наркоплантацию (ФОТО)
17.07.2017  10:40   

Правоохранители Харьковщины обнаружили наркоплантацию (ФОТО)

Участковые инспекторы Дергачевского отдела полиции обнаружили во дворе одного из жителей села Цуповка 70 наркосодержащих кустов.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, во время проведения профилактической операции полицейские разоблачили ранее судимого 42-летнего местного жителя в выращивании 35 кустов конопли и 35 кустов снотворного мака. Кроме этого, во время санкционированного обыска территории домовладения мужчины были обнаружены полимерные бутылки с веществом желто-коричневого цвета.
 
Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.07 Криминал и происшествия В Харькове обнаружили посадку конопли 14.07 Криминал и происшествия Под Харьковом поймали мужчину, который изготавливал наркотики в лесополосе (ФОТО) 13.07 Криминал и происшествия Ночью патрульные искали водителя с наркотическим опьянением (ФОТО)
 
 

Видео

Игорь Терехов: после реконструкции Московского проспекта район полностью изменится.
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 