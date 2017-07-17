17.07.2017 10:40

Правоохранители Харьковщины обнаружили наркоплантацию (ФОТО)

Участковые инспекторы Дергачевского отдела полиции обнаружили во дворе одного из жителей села Цуповка 70 наркосодержащих кустов.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, во время проведения профилактической операции полицейские разоблачили ранее судимого 42-летнего местного жителя в выращивании 35 кустов конопли и 35 кустов снотворного мака. Кроме этого, во время санкционированного обыска территории домовладения мужчины были обнаружены полимерные бутылки с веществом желто-коричневого цвета.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.