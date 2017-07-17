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17.07.2017  12:57   

На Плановой BMW врезался в столб: пассажир погиб

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 16 июля возле дома 24 на улице Плановой.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель BMW следовал по улице Плановой в сторону улицы Семинарской.

По предварительной данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в электроопору.

Один из пассажиров погиб на месте. Водителя и второго пассажира госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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