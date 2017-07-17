На Плановой BMW врезался в столб: пассажир погиб

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 16 июля возле дома 24 на улице Плановой.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель BMW следовал по улице Плановой в сторону улицы Семинарской.
По предварительной данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в электроопору.
Один из пассажиров погиб на месте. Водителя и второго пассажира госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
влажн.:
давл.:
ветер: