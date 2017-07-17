17.07.2017 12:57

На Плановой BMW врезался в столб: пассажир погиб

Авария произошла около одиннадцати часов вечера 16 июля возле дома 24 на улице Плановой.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель BMW следовал по улице Плановой в сторону улицы Семинарской.



По предварительной данным, водитель BMW не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в электроопору.



Один из пассажиров погиб на месте. Водителя и второго пассажира госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.