17.07.2017 13:33

На Гоптовке задержали машину с патронами (ФОТО)

На границе с Россией пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в автомобиле патроны.



// Госпогранслужба

В пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль «Киа» под управлением гражданина Украины 1964 года.

Во время погранично-таможенного контроля на салон автомобиля сработала служебная пограничная собака, натренированная на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе дальнейшего осмотра в бардачке салона автомобиля было обнаружено 50 патронов калибра 5,6 мм до малокалиберного оружия.



По данным фактам пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку вместе с владельцем.