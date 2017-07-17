На Гоптовке задержали машину с патронами (ФОТО)

На границе с Россией пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в автомобиле патроны.
В пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль «Киа» под управлением гражданина Украины 1964 года.
Во время погранично-таможенного контроля на салон автомобиля сработала служебная пограничная собака, натренированная на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В ходе дальнейшего осмотра в бардачке салона автомобиля было обнаружено 50 патронов калибра 5,6 мм до малокалиберного оружия.
По данным фактам пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку вместе с владельцем.
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