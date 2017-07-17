17.07.2017 13:46

Жуткое ДТП под Чугуевом: водитель погиб на месте (ФОТО)

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo, еще одна пассажирка пострадала.



kharkiv.dsns.gov.ua

16 июля в 10:01 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о том, на 542 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле города Чугуев произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся.

«В результате ДТП на месте погиб 47-летний водитель автомобиля и пострадала 56-летняя пассажирка. Женщина бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована в больницу», - сообщают в пресс-службе ГСЧС.

На место происшествия выезжало отделение службы спасения. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и другого специального инструмента вырезали из покореженной машины тело погибшего.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

ФОТО: ГСЧС