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17.07.2017  13:46   

Жуткое ДТП под Чугуевом: водитель погиб на месте (ФОТО)

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo, еще одна пассажирка пострадала.


kharkiv.dsns.gov.ua
16 июля в 10:01 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о том, на 542 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле города Чугуев произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся. 
 
«В результате ДТП на месте погиб 47-летний водитель автомобиля и пострадала 56-летняя пассажирка. Женщина бригадой скорой медицинской помощи была госпитализирована в больницу», - сообщают в пресс-службе ГСЧС.
 
На место происшествия выезжало отделение службы спасения. Спасатели с помощью гидравлических ножниц и другого специального инструмента вырезали из покореженной машины тело погибшего. 
 
Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
 
 
ФОТО: ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  дтп, авария, харьков, спасатели
 
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