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17.07.2017  14:29   

В полночь на Салтовке полицейские нашли замерзшего ребенка

Десятилетний парень отправился днем к маме на работу и заблудился.


// Патрульная полиция

В ночь на 17 июля патрульные Московского района увидели на улице десятилетнего мальчика. Парень очень замерз, поэтому патрульные посадили его в служебную машину и напоили теплым чаем.

Мальчик рассказал, что ехал на трамвае к своей маме на работу, но заблудился, и сейчас не может попасть домой. В дальнейшем полисмeны выяснили, что женщина ждала сына еще в час дня.

Парень назвал патрульным свой адрес и попросил отвезти домой.

Дома ребенка ждали обеспокоенные отец и мать, которые собирались вызвать полицию. Патрульные передали мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу по уходу за малолетними детьми.

Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
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