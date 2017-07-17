17.07.2017 14:29

В полночь на Салтовке полицейские нашли замерзшего ребенка

Десятилетний парень отправился днем к маме на работу и заблудился.



// Патрульная полиция

В ночь на 17 июля патрульные Московского района увидели на улице десятилетнего мальчика. Парень очень замерз, поэтому патрульные посадили его в служебную машину и напоили теплым чаем.



Мальчик рассказал, что ехал на трамвае к своей маме на работу, но заблудился, и сейчас не может попасть домой. В дальнейшем полисмeны выяснили, что женщина ждала сына еще в час дня.



Парень назвал патрульным свой адрес и попросил отвезти домой.



Дома ребенка ждали обеспокоенные отец и мать, которые собирались вызвать полицию. Патрульные передали мальчика родителям и провели с ними профилактическую беседу по уходу за малолетними детьми.