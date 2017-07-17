17.07.2017 14:57

Мужчине с амнезией помогли вернуться домой

Около пяти часов вечера 16 июля патрульным сообщили о пожилом человеке, который заблудился.



// Патрульная полиция

Во время общения с гражданином полицeйские выяснили, что человек нe помнит домашнего адреса.

Мужчина только мог сказать, что живет в девятиэтажке по Салтовского шосe.



Патрульные с мужчиной отправились на поиски дома. Опрашивая местных жителей, они нашли соседей мужчины и определились с кварторой, где тот живет.



Также патрульные выяснили номер телефона сына потерявшегося и сообщили ему о произошедшем.