Мужчине с амнезией помогли вернуться домой

Около пяти часов вечера 16 июля патрульным сообщили о пожилом человеке, который заблудился.
Во время общения с гражданином полицeйские выяснили, что человек нe помнит домашнего адреса.
Мужчина только мог сказать, что живет в девятиэтажке по Салтовского шосe.
Патрульные с мужчиной отправились на поиски дома. Опрашивая местных жителей, они нашли соседей мужчины и определились с кварторой, где тот живет.
Также патрульные выяснили номер телефона сына потерявшегося и сообщили ему о произошедшем.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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