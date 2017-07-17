В харьковском отеле повесился мужчина

В гостинице обнаружили тело 47-летнего харьковчанина.
Как сообщили в Нацполиции, ЧП произошло в номере отеля, расположенном на Московском проспекте.
Мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение.
Тело обнаружили в полдень воскресенья, 16 июля.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
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