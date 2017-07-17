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17.07.2017  16:29   

В харьковском отеле повесился мужчина

В гостинице обнаружили тело 47-летнего харьковчанина.


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Как сообщили в Нацполиции,  ЧП произошло в номере отеля, расположенном на Московском проспекте.

Мужчина покончил жизнь самоубийством через повешение.

Тело обнаружили в полдень воскресенья, 16 июля.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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