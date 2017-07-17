Парни со странными свертками в кармане что-то искали на Новых Домах

Патрульные обнаружили у мужчин вещества, похожие на наркотические.
Сегодня, 17 июля, около четырех часов дня на улице Ньютона полицейские заметили двух граждан, которые что-то тщательно искали.
Патрульные спросили мужчин, чем те занимаются, но ответ не услышали.
В рeзультате поверхностного осмотра у одного из парней патрульные обнаружили шарики из фольги с веществом, похожим на наркотическое.
Полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу Слободского отдела полиции. Задержанных пeрeдали следователям.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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