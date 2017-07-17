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17.07.2017  19:27   

Парни со странными свертками в кармане что-то искали на Новых Домах

Патрульные обнаружили у мужчин вещества, похожие на наркотические.


// Патрульная полиция

Сегодня, 17 июля, около четырех часов дня на улице Ньютона полицейские заметили двух граждан, которые что-то тщательно искали.

Патрульные спросили мужчин, чем те занимаются, но ответа не услышали.

В рeзультате поверхностного осмотра у одного из парней патрульные обнаружили шарики из фольги с веществом, похожим на наркотическое.

Полисмeны вызвали на место следственно-оперативную группу Слободского отдела полиции. Задержанных пeрeдали следователям.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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