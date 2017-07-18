18.07.2017 08:56

ДТП на Салтовке. Есть пострадавшие

17 июля в 20.30 на Салтовском шоссе дом 61 произошло ДТП с пострадавшими.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda 3 сбил 30-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.



Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи в больницу. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия