ДТП на Салтовке. Есть пострадавшие

17 июля в 20.30 на Салтовском шоссе дом 61 произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda 3 сбил 30-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пострадавшего госпитализировала бригада скорой помощи в больницу. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия
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