18.07.2017 09:05

Под Харьковом копы обнаружили плантации конопли и мака (ФОТО)

Правоохранители обнаружили во дворе жителя села Цуповка кусты конопли и мака.



Пресс-служба полиции

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.



Во время осмотра домовладения ранее судимого 42-летнего местного жителя полицейские обнаружили 35 кустов конопли, 35 кустов снотворного мака и полимерные бутылки с веществом желто-коричневого цвета.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.