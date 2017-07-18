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18.07.2017  09:19   

На Московском проспекте машина вылетела с дороги

17 июля около 21.30 на Московском проспекте, 191 произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этомс ообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Elantra не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего врезался в бордюрный камень.

Водителя госпитализировали в больницу. Патрульные вызвали следственно-оперативную группу для оформления данного дорожно-транспортного происшествия.

Тэги:  дтп, московский проспект, харьков
 
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