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18.07.2017  09:44   

На Харьковщине мужчина попал под поезд

В Харьковской области мужчина попал под поезд.


Пресс-служба полиции

Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции вчера в 22:15 от оператора станции, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

На 926 км перегона «Панютино-Лозовая» пассажирским поездом сообщением «Бахмут-Мариуполь» был травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет. Он сидел на краю перрона остановочной платформы «Заводская» и по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший с переломом ноги бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в хирургическое отделение Лозовской больницы. Состояние здоровья удовлетворительное.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Работниками полиции обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  поезд, харьков
 
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