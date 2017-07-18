На Харьковщине мужчина попал под поезд

В Харьковской области мужчина попал под поезд.
Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции вчера в 22:15 от оператора станции, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.
На 926 км перегона «Панютино-Лозовая» пассажирским поездом сообщением «Бахмут-Мариуполь» был травмирован неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет. Он сидел на краю перрона остановочной платформы «Заводская» и по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавший с переломом ноги бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в хирургическое отделение Лозовской больницы. Состояние здоровья удовлетворительное.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Работниками полиции обстоятельства происшествия устанавливаются.
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