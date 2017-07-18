18.07.2017 10:36

В Богодуховском районе тушили масштабный пожар (ФОТО)

17 июля в 10:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном 9-квартирном доме барачного типа в пгт Гуты Богодуховского района.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова было направлено отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне, а также дополнительно 2 автоцистерны с местной пожарной командой поселка Губаревка и лесхоза. По прибытию спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из квартир дома. Огонь по деревянным конструкциям и пустотам быстро перекинулся на другие помещения, горели деревянные конструкции крыши, перекрытия, а также домашние вещи и мебель в середине квартир. Площадь пожара составила около 200 кв.м. От огня пострадали 4 квартиры.

«В 11:20 спасателям удалось локализовать пожар. Далее силы спасателей были направлены на ликвидацию пожара, разбор конструкций, чтобы не дать распространиться пламени на другие квартиры барачного дома. Пожарные лесхоза и местной пожарной охраны были задействованы для подвоза воды. Окончательно пожар был ликвидирован в 17:00. Жители квартир дома не пострадали. Всего в ликвидации пожара было задействовано 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава ГСЧС и добровольцев», - сообщают в пресс-службе спасателей.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.