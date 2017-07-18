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18.07.2017  11:39   

Во время ночного пожара в Изюме едва не сгорели 2 человека

17 июля в 23:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в городе Изюм по улице Цусимская, 4.


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К месту происшествия выехало пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне в составе 7 спасателей. 
 
«Прибыв к месту вызова, было установлено, что огнем охвачены мебель и вещи на кухне дома. Далее пламя по оконной раме перекинулось на перекрытие и крышу дома. Площадь пожара составила 30 кв.м. В середине дома находилось 2 человека (квартиросъемщик и его товарищ)», - информируют в пресс-службе ГСЧС.
 
С задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух 39-летнего мужчину без сознания. Каретой скорой медицинской помощи его немедленно госпитализировали в центральную районную больницу с диагнозом ожоги тела и отравление угарным газом. Его 26-летний товарищ покинул дом самостоятельно. Пытаясь эвакуироваться, он получил лишь незначительные травмы головы. Ему была оказана медицинская помощь на месте.
 
Спасатели локализовали огонь в 23:31. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 01:20. 
 
По предварительным данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, пострадавшие, харьков, изюм
 
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