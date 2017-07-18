18.07.2017 12:18

В Харькове мужчина воткнул нож в грудь собутыльника (ФОТО)

В совершении преступления сотрудники Новобаварского отдела полиции разоблачили ранее судимого 29-летнего уроженца города Краматорск.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, происшествие произошло вчера около 20:00 на улице Станционной. Во время совместного распития спиртных напитков мужчина нанес 53-летнему харьковчанину ножевое ранение в область сердца. В настоящее время пострадавший находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются.

ФОТО:ГУНП