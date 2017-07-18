В Харькове мужчина воткнул нож в грудь собутыльника (ФОТО)

В совершении преступления сотрудники Новобаварского отдела полиции разоблачили ранее судимого 29-летнего уроженца города Краматорск.
День хорош для общения и познания нового: развлечений, путешествий, учебы, новых знакомств. Избегайте споров с окружающими: возможны конфликты.
Синоптики обещают преимущественно солнечный и жаркий день. Без осадков.
Новая дата в календаре международных праздников появилась в знак признания вклада бывшего президента Африки в дело мира и свободы.
влажн.:
давл.:
ветер: