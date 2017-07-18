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18.07.2017  13:17   

В Балаклейском районе горел сахарный завод

17 июля в 17:58 на номер «101» поступило сообщение о возгорании транспортной ленты на территории частного предприятия АПК «Савинский».


kharkiv.dsns.gov.ua

По информации пресс-службы ГСЧС, к месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах из пгт Савинцы и Балаклеи, а также 1 автолестница, в составе 15 спасателей. Дополнительно была привлечена вспомогательная техника завода, а именно трактор Т-150 с 10-кубовой цистерной для воды.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что огнем охвачены резиновые детали транспортирной ленты, а также деревянные конструкции помещения сахарного завода. Площадь пожара составила около 100 кв.м.», - информируют в пресс-службе спасателей.

В 18:45 пожар был локализован, а в 19:21 усилиями спасателей и работников предприятия полностью ликвидирован. На месте происшествия погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали.

Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и сумму причиненного ущерба.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, завод, харьков, спасатели
 
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