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18.07.2017  13:38   

13-летняя харьковчанка отравилась водкой на пляже

ЧП произошло вчера, 17 июля, на пляже, расположенном на улице Академика Барабашова.


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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы с отравлением суррогатами алкоголя в бессознательном состоянии была госпитализирована малолетняя девушка. По предварительным данным, 13-летняя харьковчанка употребляла водку со сверстниками. Когда ей стало плохо, товарищи вызвали скорую и убежали.
 
Работники Киевского отдела полиции установили, что бутылку с алкоголем взял из дома один из подростков.
 
С девушкой правоохранители провели профилактическую беседу о недопущении возникновения подобной ситуации в будущем. А в отношении матери пострадавшей составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  школьница, водка, пляж, харьков
 
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