18.07.2017 13:38

13-летняя харьковчанка отравилась водкой на пляже

ЧП произошло вчера, 17 июля, на пляже, расположенном на улице Академика Барабашова.



medprosvita

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы с отравлением суррогатами алкоголя в бессознательном состоянии была госпитализирована малолетняя девушка. По предварительным данным, 13-летняя харьковчанка употребляла водку со сверстниками. Когда ей стало плохо, товарищи вызвали скорую и убежали.

Работники Киевского отдела полиции установили, что бутылку с алкоголем взял из дома один из подростков.

С девушкой правоохранители провели профилактическую беседу о недопущении возникновения подобной ситуации в будущем. А в отношении матери пострадавшей составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.