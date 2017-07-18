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18.07.2017  14:11   

Положил на одеяло и поджег: харьковчанин издевался над бездомными

Правоохранители Харькова задержали мужчину за покушение на убийство.


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В полицию с заявлением обратился 62-летний бездомный и сообщил, что ночью 16 июля в гаражном кооперативе, расположенном на улице Академика Синельникова, знакомый избил его и 57-летнего товарища. Между мужчинами возник конфликт из-за денег, которые якобы задолжали заявитель и его товарищ.
 
62-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами бригада скорой медицинской помощи доставила в харьковскую «неотложку». Второго пострадавшего - мужчину 57 лет, доставили в ожоговое отделение. От полученных травм он скончался в больнице.
 
«Как установили правоохранители, ночью 47-летний харьковчанин пришел в гаражный кооператив, где бездомные работали - осуществляли охрану гаражей. Злоумышленник нанес 62-летнему мужчине удары лопатой и кастрюлей по туловищу. От полученных травм пострадавший потерял сознание. После чего харьковчанин подошел к 57-летнему бездомному и избил его ногами и деревянным поддоном. Положил избитого на одеяло и поджег», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
Работниками полиции злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.
 
Следователем открыто уголовное производство по ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  покушение, убийство, харьков, бездомные
 
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