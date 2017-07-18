18.07.2017 15:57

В Харькове горят частные склады: есть пострадавшие (ФОТО)

В полдень 18 июля начался пожар на территории складского помещения частного предприятия на улице Чувашской, 3/2.



// ГСЧС

На тушение выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.

По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар произошел в металлическом контейнере.

Далее пламя перекинулось на стоявший рядом легковой автомобиль БМВ 2016 года выпуска, а также на складской павильон, где хранились горючие строительные и хозяйственные материалы. Площадь пожара составила около 150 кв.м.



На пожаре пострадал мужчина 1985 года рождения, который пытался самостоятельно потушить пламя.



В 12:26 спасателям удалось локализовать пожар. Сейчас идет его ликвидация.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.