В Харькове горят частные склады: есть пострадавшие (ФОТО)

В полдень 18 июля начался пожар на территории складского помещения частного предприятия на улице Чувашской, 3/2.
На тушение выехали 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 20 спасателей.
По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар произошел в металлическом контейнере.
Далее пламя перекинулось на стоявший рядом легковой автомобиль БМВ 2016 года выпуска, а также на складской павильон, где хранились горючие строительные и хозяйственные материалы. Площадь пожара составила около 150 кв.м.
На пожаре пострадал мужчина 1985 года рождения, который пытался самостоятельно потушить пламя.
В 12:26 спасателям удалось локализовать пожар. Сейчас идет его ликвидация.
Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
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