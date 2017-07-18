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18.07.2017  16:58   

На подпольных мини-заводах изготавливали дизельное топливо и бензин (ФОТО)

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали два подпольных мини-завода, где незаконно изготавливали дизельное топливо и бензин.


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В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины установлено, что с начала 2017 должностные лица компании, которая занимается восстановлением отсортированных доходов, организовали на территории области два подпольных мини-заводы, где из отработанной моторного масла и газового конденсата незаконно изготавливали дизельное топливо и бензин, используя оборудование, обеспечивающее их массовое производство.

В дальнейшем готовую продукцию транспортировали и реализовывали на территории Харьковской и других областей. При этом «предприниматели» не имели никаких разрешительных документов на осуществление такого вида деятельности и не отражали указанные операции в налоговом и бухгалтерском учете.

На основании постановлений суда проведены обыски на территории мини-заводов, по результатам которых изъято 84 тонны дизельного топлива, 2 автомобиля и оборудование для изготовления ГСМ. Общая стоимость изъятого составляет более 5,2 миллиона гривен.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, сотрудники следственно-оперативных подразделений ГУ ДФС в Харьковской области провели обыски по местам изготовления и хранения горюче-смазочных материалов, - рассказывает начальник оперативного управления ГУ ДФС в Харьковской области Сергей Марехин. - Во время указанных мероприятий было выявлено и изъято оборудование, которое предприниматели использовали для незаконной деятельности и готовая продукция - 84 тонны дизельного топлива. Изготовленные нефтепродукты в дальнейшем без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятия и без соответствующих разрешительных документов реализовывались на территории Харьковской области ».

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению каналов поставки сырья и мест реализации готовой продукции.

Тэги:  бензин, гфс, харьков
 
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