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13.09.2017  18:21   

В Немышлянском районе Харькова вспыхнула многоэтажка (ФОТО)

Возгорание произошло в 9-этажном жилом доме по улице Ферганской, 31а сегодня около часа дня.


kharkiv.dsns.gov.ua
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, к месту происшествия сразу выехали 3 отделения спасателей из 5-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей на автоцистернах. По прибытию к месту происшествия было установлено, что возгорание возникло в квартире на первом этаже. Там горели домашние вещи и мебель на площади 10 кв.м. В результате пожара образовалось сильное задымление, которое распространялось лестничной клеткой и грозило жителям квартир на верхних этажах.
 
«Спасатели немедленно приняли меры по тушению огня и дымоудалению, после чего организовали эвакуацию людей на чистый воздух. Всего в сопровождении бойцов ГСЧС были эвакуированы 6 человек», - информируют в пресс-службе спасателей. 
 
В 13:26 пожар был локализован, в 14:30 - полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
 
На месте происшествия работали 3 единицы техники и 14 спасателей. Эксперты выясняют причину возникновения пожара. 
 
 
 
ФОТО:ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков
 
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