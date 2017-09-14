ДТП на Московском проспекте: пострадал пешеход

В результате ДТП на Московском проспекте 13 сентября пострадал пешеход.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 13 сентября около 20.00 на пр. Московском, 102/112 произошло ДТП.
Водитель автомобиля Subaru Forester наехал на пешехода. В результате ДТП пострадал мужчина, которого мeдики госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
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