14.09.2017 08:52

ДТП на Московском проспекте: пострадал пешеход

В результате ДТП на Московском проспекте 13 сентября пострадал пешеход.



пресс-служба патрульной полиции

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 13 сентября около 20.00 на пр. Московском, 102/112 произошло ДТП.



Водитель автомобиля Subaru Forester наехал на пешехода. В результате ДТП пострадал мужчина, которого мeдики госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.