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14.09.2017  08:52   

ДТП на Московском проспекте: пострадал пешеход

В результате ДТП на Московском проспекте 13 сентября пострадал пешеход.


пресс-служба патрульной полиции

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 13 сентября около 20.00 на пр. Московском, 102/112 произошло ДТП. 

Водитель автомобиля Subaru Forester наехал на пешехода. В результате ДТП пострадал мужчина, которого мeдики госпитализировали в больницу. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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