14.09.2017 10:17

Skoda врезалась в стену дома

Авария произошла около восьми часов вечера 13 сентября на улице Чеботарской, 44.



// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Шкода не учел дорожной обстановки и врезался в стену дома.

Пострадавших в аварии нет, автомобиль получил механические повреждения.

На водителя был составлен протокол по ст. 124 КУоАП п.п. 13.1 ПДД Украины.