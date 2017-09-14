Skoda врезалась в стену дома

Авария произошла около восьми часов вечера 13 сентября на улице Чеботарской, 44.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Шкода не учел дорожной обстановки и врезался в стену дома.
Пострадавших в аварии нет, автомобиль получил механические повреждения.
На водителя был составлен протокол по ст. 124 КУоАП п.п. 13.1 ПДД Украины.
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