 
Главная Новости Криминал и происшествия Skoda врезалась в стену дома
14.09.2017  10:17   

Skoda врезалась в стену дома

Авария произошла около восьми часов вечера 13 сентября на улице Чеботарской, 44.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Шкода не учел дорожной обстановки и врезался в стену дома.

Пострадавших в аварии нет, автомобиль получил механические повреждения.

На водителя был составлен протокол по ст. 124 КУоАП п.п. 13.1 ПДД Украины.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.09 Криминал и происшествия Еще одна женщина попала под колеса машины в Харькове 16.09 Криминал и происшествия На Салтовке женщина попала под Opel 16.09 Криминал и происшествия На Тернопольской «Газель» смяла «Жигули» (ФОТО)
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 