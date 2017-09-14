14.09.2017 10:52

В районе «Киевской» в скорую врезалась Honda (ФОТО)

Тройное ДТП произошло около 0:30 14 сентября на улице Матюшенко вблизи перекрестка с улицей Шевченко.



// Патрульная полиция

В патрульной полиции сообщили, что 26-летний водитель Honda Accord превысил безопасную скорость, в результате чего наехал на бордюр. Не справившись с управлением, он столкнулся с другой Honda Accord и каретой скорой медицинской помощи «Газель».



В результате происшествия никто не пострадал.

Также, ни у одного из водителей – участников ДТП признаков опьянения не было.



В отношении водителя 1992 года рождения авто Honda Accord собран административный материал по ст.124 КУоАП: нарушение ПДД, что стало причиной ДТП.