В районе «Киевской» в скорую врезалась Honda (ФОТО)

Тройное ДТП произошло около 0:30 14 сентября на улице Матюшенко вблизи перекрестка с улицей Шевченко.
В патрульной полиции сообщили, что 26-летний водитель Honda Accord превысил безопасную скорость, в результате чего наехал на бордюр. Не справившись с управлением, он столкнулся с другой Honda Accord и каретой скорой медицинской помощи «Газель».
В результате происшествия никто не пострадал.
Также, ни у одного из водителей – участников ДТП признаков опьянения не было.
В отношении водителя 1992 года рождения авто Honda Accord собран административный материал по ст.124 КУоАП: нарушение ПДД, что стало причиной ДТП.
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