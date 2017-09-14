14.09.2017 11:48

В промзоне Харькова горели склады

Пожар произошел поздно вечером 13 сентября на улице Биологической, 19.



// ГСЧС

Спасателей в 21:21 вызвал арендатор помещения.

На тушение выехали 5 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах.

На месте пожарные выяснили, что в металлической складском здании горели пустые емкости из-под горюче-смазочных материалов, а также ветошь, пропитанная маслом и другими горючими жидкостями. Площадь пожара составила 10 кв.м.

На тушение пожара сразу были представлены пожарные стволы и уже в 21:30 огонь был локализован на данной площади.



В 21:43 состоялась полная ликвидация пожара. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара выясняется.