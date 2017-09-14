14.09.2017 12:25

В районе «Студенческой» пьяный водитель зацепил сразу два автомобиля

Авария произошла около четырех часов утра 14 сентября на улице Валентиновской, 23.



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В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля Опель не выбрал безопасную боковую дистанцию, из-за чего совершил столкновение с припаркованным автомобиля Дэу и автомобилем Мазда, который двигался впереди в левой полосе.



Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя авто Опель признаки алкогольного опьянения и предложили тому пройти освидетельствование. Мужчина согласился.

«В присутствии двух свидетелей, с помощью газоанализатора "Драгер" результаты осмотра составили 1.69 промилле алкоголя в крови, что превышает разрешенную норму», – сообщили в полиции.



В результате на водителя Опеля патрульные составили два протокола по статьям 124 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.