В районе «Студенческой» пьяный водитель зацепил сразу два автомобиля

Авария произошла около четырех часов утра 14 сентября на улице Валентиновской, 23.
В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля Опель не выбрал безопасную боковую дистанцию, из-за чего совершил столкновение с припаркованным автомобиля Дэу и автомобилем Мазда, который двигался впереди в левой полосе.
Во время оформления ДТП полицейские обнаружили у водителя авто Опель признаки алкогольного опьянения и предложили тому пройти освидетельствование. Мужчина согласился.
«В присутствии двух свидетелей, с помощью газоанализатора "Драгер" результаты осмотра составили 1.69 промилле алкоголя в крови, что превышает разрешенную норму», – сообщили в полиции.
В результате на водителя Опеля патрульные составили два протокола по статьям 124 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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